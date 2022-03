Niña de 10 años con parálisis sufre porque EPS no le garantiza un tratamiento

María de los Ángeles es una pequeña de 10 años con un tipo de parálisis cerebral que toda su vida la ha hecho depender de su madre. Ella ahora está sufriendo los coletazos que dejó la liquidación de Coomeva. Dice la mamá que la EPS que la acogió como nueva paciente no le ha garantizado el tratamiento.

“Ha evadido por todos los medios, no me han cumplido el tratamiento de mi niña, me han dado a medias los medicamentos y la cantidad de especialistas que la niña requiere han estado todas sus órdenes emitidas a Montelíbano, Córdoba, y Montería, la cuales afecta la salud de mi niña”, dice Denys López.

La familia vive un drama en estos momentos, pues están a pocos días de que María de los Ángeles acabe sus terapias, las cuales son vitales para la salud de la pequeña.

“Es una impotencia grande porque yo sé que, si la niña no tiene las terapias, en ella llegan secuelas irreversibles porque para ella es vital el tratamiento integral”, agrega la madre.

Muchas veces Denys debe llevar, literalmente, a hombro a su pequeña a las citas médicas. Ahora dice que les hace falta una silla de ruedas ortopédica y un caminador para la pequeña, pero afirma que no tiene recursos para comprarlos.

Noticias Caracol se comunicó con la EPS que ahora atiende a María de los Ángeles, la cual se comprometió a dar una pronta solución a la situación de María de los Ángeles y garantizar así la efectividad de su tratamiento.