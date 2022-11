Niña de 6 años fue raptada en Antioquia por su mamá, a quien le habían quitado la custodia

Salomé Pérez, una niña de 6 años, fue raptada por su propia mamá en Titiribí, Antioquia, luego de que la tía de la menor, quien tiene su custodia, le permitiera quedarse una noche en la casa.

"Yo les di amanecida, de madrugada se volaron con la niña y no me di cuenta. Una vecina me dijo que estaban en Albania, montándose en un Coonorte y en La Lechería se cambiaron de bus", declaró la mujer a Blu Radio.

Publicidad

Según el comisario de familia de Titiribí, Alexander Gómez, la mujer que raptó a la niña de 6 años perdió la custodia porque "consume sustancias psicoactivas, marihuana, perico, mantiene depresiva, ha tenido intentos de suicidio, ha tenido autolesiones, entonces la menor estaría en riesgo con ella".