Niña de 7 años murió al ser arrollada por volqueta cuando viajaba en moto con su papá

La pequeña iba como parrillera cuando la motocicleta chocó con el vehículo de carga.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una niña de 7 años en Itagüí.

El siniestro ocurrió el lunes alrededor de las 5:40 de la tarde cerca de la glorieta Pilsen, propiamente en la carrera 50A número 37A - 13, en sentido norte sur.

De acuerdo con Sebastián Zuluaga Arias, subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, la niña fue arrollada por una volqueta cuando la moto en la que viajaba como parrillera, en compañía de su padre, chocó con el vehículo de carga.

“A los padres de familia decirles que protejan a sus hijos, que son personas vulnerables, que no deben ir ni con sobrecupo, ni mucho menos con un niño tan menor en la parte trasera de la motocicleta porque es una persona que no tiene fuerza de agarre, además, es el primero que sufre las consecuencias en cualquier siniestro vial”, advierte el subsecretario de Control.

La pequeña falleció en el sitio del accidente. Tras la tragedia, a ambos conductores se les realizó la prueba de alcoholemia y salió negativa.

“Es un llamado a los padres de familia, entender que un menor de edad no debería transitar en una motocicleta. Las autoridades de tránsito estamos maniatadas en ese sentido porque el código de tránsito no establece una prohibición para los menores de edad en motocicleta”, añade Sebastián Zuluaga.