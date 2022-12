Niño de 10 años con ‘huesos de cristal’ le pidió al alcalde de Medellín ayuda con sus medicamentos

La EPS Savia Salud desde hace un año y medio no le suministra al niño los medicamentos que necesita con prontitud.

Su nombre es Samuel, tiene 10 años y mide cerca de 50 centímetros. Nació con una enfermedad conocida como ‘huesos de cristal’, que no le permite tener el tamaño de un niño de su edad.

Su madre, Martha Cecilia Peña, recuerda que cuando nació Samuel los doctores no le dieron muchas esperanzas de vida. “A él le dieron de seis a ocho meses”, afirma.

La silla de ruedas se convirtió en los pies de Samuel. Hace algunos años se la donaron pero su sueño es mejorar su calidad de vida. Por eso decidió subir a las redes sociales un video que se hizo viral y en el que le pide al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que interceda ante su EPS para que le suministren sus medicamentos.

Y es que doña Martha Cecilia se levanta todos los días a cocer ropa y a vender boletas para recoger dinero con el fin de mantener a su hijo.

“Hace un año y medio la EPS no nos responde por los medicamentos para que no se le descalcifiquen los huesos”, manifiesta Martha.

Federico Gutiérrez confirmó que esta semana visitará a Samuel en su casa para brindarle todo su apoyo.