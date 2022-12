Niño de 12 años, responsable de herir en la cabeza a réferi del DIM vs. Nacional

Foto: Archivo.

Las autoridades identificaron al agresor del juez de línea Elkin Echavarría, quien estuvo a cargo de la línea de oriente en el clásico Independiente Medellín vs. Atlético Nacional jugado el pasado sábado.

Se trata de un niño de 12 años; las autoridades evalúan las sanciones que le impondrán.

El menor, según el concejal de Medellín Daniel Carvalho, estaba ubicado en la parte más baja de la tribuna oriental alta, desde donde lanzó una moneda en el transcurso del primer tiempo, que hirió al juez de línea y obligó a la suspensión temporal del encuentro.



CLÁSICO

Una moneda hirió al juez de línea.

Cámaras identificaron al agresor:

Niño de 12 años desde oriental.

Castigo individual. — Daniel Carvalho (@davalho) October 25, 2016

“El menor fue identificado por las cámaras durante el mismo desarrollo del partido. El árbitro no terminó con una lesión grave, pero el hecho en sí es muy grave, por lo que deberá ser sancionado, independiente de lo que decida la Dimayor”, dijo a Noticias Caracol el concejal Carvalho.

Las medidas a tomar, que aún no han sido determinadas por el Comité de Seguridad y Convivencia del estadio Atanasio Girardot, podrían ser la prohibición del ingreso al estadio y una multa al acudiente.

“Además, se piensa en la posibilidad de hacer un acompañamiento sicológico para que esto no se repita”, agregó Carvalho.

Luego de la agresión, el partido se reanudó. Terminó en empate.