Niño de 4 años muere ahogado en parque acuático de Copacabana, Antioquia

Foto: Parque Recreativo donde sucedieron los hechos.

La comunidad aún no se explica cómo llegó solo el pequeño a la zona de las piscinas donde ingresó sin ser visto por nadie. Según las autoridades, cuando el menor desapareció, inmediatamente fueron prendidas las alarmas, pero ya era tarde, lo habían sacado sin vida.

Mientras estaba en el vestier, cambiándose, la mamá se dio cuenta que el niño no estaba, cuando salió y dio la voz de alarma, el menor ya estaba en la piscina, aseguró María Hincapié, secretaria de Seguridad de Copacabana.

Según las autoridades el parque acuático cumple con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, se adelanta una investigación para determinar si se trató de un descuido de la familia.

Tenemos acordonamiento interno, externo, alarmas, cierres programados y personal de vigilancia, no sabemos cómo pasó si tenemos todas las medidas de seguridad, afirmó Gustavo Escobar, subdirector de Salud del parque acuático.