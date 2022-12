Niño de 5 años sobrevive tras caer desde el séptimo piso de un edificio en Bello

Las autoridades del municipio aseguran que se trató de un accidente sucedido desde una altura de unos 20 metros. El menor es atendido en un centro médico.

Según Jairo Araque, secretario de Gobierno de Bello, el menor “sufrió múltiples traumas y fue intervenido quirúrgicamente en un centro médico de Medellín, sin embargo, sus familiares pidieron no dar a conocer el parte médico”.

Entre tanto, organismos de socorro y emergencia hacen recomendaciones para evitar incidentes en alturas.

“No dejar los niños solos, que estén siempre al cuidado de un adulto en estos edificios de gran altura, tener la debida precaución de que las camas no estén cerca de las ventanas, que estas tengan su debida protección para estos niños tan pequeños, pues muchas veces tienen rejas que no son seguras y por cualquiera de esos orificios puede un niño caer”, dijo el capitán Nelson Zuluaica, comandante de los Bomberos de Bello.

La semana anterior, un hombre cayó en extrañas circunstancias de un décimo piso en el municipio de Itagüí.