Niños con malformaciones en miembros superiores serán operados de manera gratuita

Gracias a la Misión de la esperanza pequeños entre los 0 y 14 años, de escasos recursos, recuperarán la movilidad de sus manos.

Ayudar a volver a soñar, a volver a creer, eso es lo que hace la misión de la esperanza, una iniciativa social que ha beneficiado a más de 355 niños de bajos recursos de todo el país. Permitiéndoles recuperar la movilidad de manos y miembro superior.

Para ser beneficiario de este programa, se deben cumplir algunos requisitos, además de participar en la convocatoria.

“Lo ideal es que para malformaciones congénitas o secuelas de lesiones nerviosas, sean niños y cuando hay pacientes con secuelas de enfermedades neurovasculares, pueden ser de cualquier edad”, explica Sabrina Gallego, directora médica voluntaria.

Luego de una debida selección, los niños son intervenidos gratuitamente por profesionales expertos provenientes de países como Francia, Italia, Holanda, Argentina, Chile y también médicos colombianos.

“Esas especializaciones generalmente la hacen en la universidad de París, donde la doctora Caroline Leclaire es su profesora principal”, cuenta Socorro Vélez, directora de la Fundación las Américas.

Durante el año se realizan jornadas especiales para seguimiento y evaluación de los pacientes intervenidos en cada misión.

“Se empieza a hacer una rehabilitación, que también dirigimos nosotros, y estamos pendiente de los pacientes de forma periódica”, añade Sabrina Gallego.

Para la misión del 2019, se ejecutarán casos de adultos con secuelas de accidentes cerebro vasculares o parálisis cerebral que tengan espasticidad en miembros superiores o inferiores, brazos y piernas.

La convocatoria está dirigida a personas de bajos recursos económicos de todo el país y que no tienen un fácil acceso a los servicios de salud.

“Estos niños cuando les hacen el primer diagnóstico se van a su pueblo y no tienen recursos para volver donde un médico especialista o no vuelven porque simplemente la familia aceptó a su hijo así”, comenta Socorro Vélez.

“Para mí es algo muy bonito que se vive cada año en Clínica Las Américas porque son unos niños que salen súper felices”, dice Catalina Ríos, enfermera.

La misión no sólo tiene carácter médico humanitario, también académico.

“Los residentes de ortopedia y de cirugía plástica pueden venir a la consulta con la doctora Lclaire y aprender de ella cómo se hacen esas cosas”, señala Socorro Vélez.

La misión de la esperanza se desarrollará en Medellín del 26 al 28 de julio. En su décima segunda edición, este programa seguirá contribuyendo a la comunidad de más bajos recursos en Colombia, con programas de promoción, prevención e intercambio científico y tecnológico.