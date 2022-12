Nixon Perea, el hombre que encarna la esperanza de la odisea 'verdolaga'

Foto: Nixon Perea durante una gira de Atlético Nacional en Holanda y Alemania. Cortesía

Si bien su nombre no es rimbombante para los fanáticos del fútbol, Nixon Perea no es ningún desconocido para el mundo de la pelota.

El ‘profe’ Perea es el hombre que encarna la esperanza de Atlético Nacional de lograr este domingo una odisea frente a Independiente Santa Fe y uno de los formadores de futbolistas de confianza del técnico de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda.

“Fue mi jugador mundialista en el Sub20 Australia 93. Es un hombre con una excelente trayectoria”, respondió a un grupo de periodistas, sin titubear, el técnico Rueda cuando le preguntaron por Perea.

Perea tiene 43 años, mide 1,81 metros de altura y sus pupilos lo consideran un hombre de un carácter fuerte, pero en el que se puede confiar.

Según él mismo le ha contado a diferentes medios de comunicación, nació en Medellín, pero a los 11 años de edad, por esas dificultades de la vida, tuvo abandonar el barrio Belén Rincón, en el suroccidente de Medellín, para irse al barrio Villa Campestre del municipio vecino La Estrella.

Sus primeros pasos los dio en el equipo Belrin, del barrio que lo vio crecer y nueve años después tuvo la posibilidad de debutar en el fútbol profesional.

Aunque fue formado con la calidad y la mística con la que crecen los mediocampistas de Atlético Nacional, el club de sus amores, por decisiones administrativas tuvo que marchar a Santa Marta, donde defendió los colores del Unión Magdalena.

"Me mandan cinco meses para que tuviera experiencia", le dijo Perea a Noticias Caracol.

Su desempeño en ese club, hoy de la segunda división del fútbol colombiano, llevó a que Reinaldo Rueda lo alineara en la selección Colombia Sub20 que disputó el mundial de esa categoría en Australia 1993.

El año siguiente Juan José Peláez le dio la posibilidad de defender el mediocampo del 'verde' que quedó campeón del fútbol colombiano en 1994 y que disputó la final de la Copa Libertadores de 1995 contra Gremio de Porto Alegre, título que se le escabulló al club paisa.

En 1997 se fue al Deportivo Pereira, en 1998 a Santa Fe y en 1999 al Vegalta Sendai de Japón. Después "regreso al Huila y de ahí paso a la segunda división, en el Bello Fútbol Club. Pero en el Alajualense de Costa Rica no jugué", aclaró Perea. "En 2005 dejo de jugar y me dedico a estudiar", agregó.

Perea, padre de Juan Diego, Andrés Felipe y Laura, tenía 32 años cuando empezó a formarse.

En internet aparece que se formó como tecnólogo deportivo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que pasó por la Universidad Cooperativa de Colombia, donde estudió para ser Técnico Profesional de Fútbol, y se especializó en Gerencia Deportiva en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín.

Pero él lo resume así: "estudié en el Sena, en la Cooperativa, soy licenciado de la Universidad Católica de Oriente, soy especialista en psicología del deporte de la Uned (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en España, especialista en gerencia deportiva de la Autónoma Latinoamericana..."

Es ese palmarés académico que lo tiene en el 'verde', que lo llevó el fin de semana pasado a alcanzar el único título juvenil que el equipo no había logrado y el que considera como, hasta ahora, su mayor logro como director ténico.

Se coronó como campeón de la Categoría Sub20 ante el Deportivo Cali y ahora, con la base de ese mismo equipo, busca la hazaña de alcanzar una final de la Liga Águila. (Vea también: Así se entrena la sub20 de Atlético Nacional para enfrentar a Santa Fe ).

La oportunidad la tiene este domingo desde las 7:00 p.m. cuando enfrente a Santa Fe. Estos son los hombres que lo acompañan en esa ilusión de superar una serie que va 1-1:



