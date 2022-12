No caiga en manos de los estafadores que prometen recoger dinero para un enfermo en Antioquia

El Hospital San Vicente Fundación alertó sobre una falsa colecta que se está realizando en La Estrella para un paciente que no existe.

Esa institución comunicó que se trata de personas inescrupulosas que están usando el nombre de esa Fundación para pedir dinero a nombre de un enfermo. Lo hacen por medio de un documento que no es auténtico.

“Personas inescrupulosas están usando nuestro nombre e imagen institucional en un documento que es falso, para solicitar en sectores aledaños a La Tablaza en La Estrella, un aporte económico por $3.500.000, al parecer, para aportar en el tratamiento médico de la una supuesta paciente del hospital”, informó el Hospital.

Además, una vez verificados los datos en sus registros internos, el San Vicente corroboró que “la persona no se encuentra en nuestra institución y el documento presentado no corresponde a los auténticos de la organización”.

En caso de conocer un caso similar, denúncielo en la línea de emergencia 1,2,3.