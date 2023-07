No cesa polémica por Feria de las Flores: alcalde Quintero tildó de infames a quienes lo cuestionan

Sigue la polémica en Medellín por la Feria de las Flores . El alcalde Daniel Quintero criticó este lunes a quienes siguen cuestionando la organización del evento por el retraso en su presentación y las afectaciones que puedan generar en sectores de la economía como el turismo y el comercio informal.

“Debería dejarse de manejar con anuncios poco responsables, mostrar con muy poco tiempo de anticipación la programación de la feria, muy poco tiempo, mucho menos que antes, pero además mostrar títulos como artistas internacionales o de talla internacional que se van a presentar, que desmienten a la administración diciendo que no se van a presentar”, manifestó Luis Miguel Úsuga, exsecretario de Cultura de Medellín.

Para el sector turismo las agencias la programación llegó tarde. “La dificultad en cuanto al desorden para la Feria de las Flores para este año y la afectación para el sector turismo”, manifestó Beatriz Valencia, directora general de una agencia turística.

Los gremios, en general, reaccionaron luego que el alcalde dijera que no tenía la plata suficiente para algunos eventos por la negativa del Concejo de las transferencias extraordinarias.

“Nos preocupa que la administración del alcalde Daniel Quintero, por su falta de planeación, control y gestión, afecte los resultados de la Feria de las Flores de este año 2023”, señaló Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia.

La feria tendrá 150 eventos públicos, tablados populares y actividades como el tour por la Comuna 13 en helicóptero, cuyo costo tendrá que ser pagado del bolsillo de cada visitante, pero canceló un concierto público privado con artistas internacionales , presentó artistas que no iban en tablados y al Desfile de Chivas y Flores lo metieron a última hora como muestra en el Desfile de Silleteros, que no tendrá graderías.

“No se pudo por algunas razones externas al Desfile de Chivas, no lo pudimos realizar como lo necesitábamos porque nosotros tampoco queremos cambiar la dinámica del desfile”, indicó Ovidio Moncada, director del Desfile Chivas y Flores.

El alcalde Daniel Quintero habló bien de la feria, pero criticó a quienes han cuestionado la organización, incluso a medios de comunicación.

“Lo de Caracol Televisión es infame, el tono, es que no solo como lo dicen es el tono en el que lo dicen”, dijo el mandatario.

Eso sí, desde la semana pasada la administración Quintero presentó al Concejo de Medellín un superávit, plata que, según los concejales, hubiera evitado todo esto.

“Resulta que sí había plata, 96 mil millones de pesos que tiene la Alcaldía en este momento caja de superávit del año pasado y que no había sido presentado cuando esta información la tenían desde marzo, entonces la pregunta es, si había plata ¿por qué no presentaron esto antes y hubieran priorizado la Secretaría de Cultura para no tener que estar sufriendo con la Feria de la Flores?”, cuestionó Simón Pérez, concejal de Medellín.

Lo cierto es que la feria arranca el 28 y espera congregar a propios y visitantes, pero el evento tendrá la mirada vigilante de la Procuraduría General de la Nación, quien ya pidió explicaciones a la administración Quintero por los retrasos y la cancelación de eventos.