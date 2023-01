No es cierto que Valdivia esté sin ambulancia: alcalde Jonás Henao

El mandatario manifestó que a pesar de los problemas con el gerente del hospital local, en el municipio tienen prestos dos carros ante cualquier novedad.

Su versión se dio al ser consultado por Noticias Caracol sobre la información divulgada por la Gobernación de Antioquia que indicaba que Valdivia, el municipio en el que está la población más cercana y más afectada por Hidroituango, estaba sin ambulancia.

“No es cierto. El municipio tiene dos ambulancias, iba a repotenciar con una nueva. Tenemos una ambulancia nueva y otra más vieja, pero de las más finas que hay. Eso sí, hay que hacerles mantenimiento”, explicó Jonás Henao, quien está en Cartagena en el Foro de Asocapitales, que reúne a los alcaldes de Colombia.

Sobre las diferencias con el gerente del Hospital San Juan de Dios, a las que refiere la Gobernación por medio de un comunicado, dijo que se deben a que al director del centro asistencial, Juan Felipe Speck, “le quitamos facultades para contratar por más de 50 millones de pesos porque no es idóneo”.

La decisión, según Henao, fue tomada de manera unánime por los cinco miembros de la junta directiva del hospital, la cual él no preside.

Y dijo estar dispuesto a regresar los 81 millones de pesos que le entregó la Seccional de Salud en enero para adquirir una nueva ambulancia -el Ministerio de Protección Social puso otros 100-, pero que no sabe a quién le solicitaron devolverle el dinero.

“Si es necesario que la compren ellos entonces. Nosotros hemos recibido algunas cotizaciones para adquirir la ambulancia. Algunas en 175 millones. Es extraño que ahora nos están llegando otras, ajustadas a los 185 millones. Más caras. Vamos a revisar y tomaremos las decisiones”, aseveró.

El desencuentro se da cuando la Gobernación adelanta un proceso para comprar 35 ambulancias que beneficiarán igual número de municipios del departamento, incluido Valdivia.