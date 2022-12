No es tan fácil como piensan usar drones para domicilios

Los domicilios aéreos a través de drones es la apuesta de algunos restaurantes en Medellín. Sin embargo, el método tiene sorprendidas a las autoridades que aseguran que para ello se necesita permiso de la Aeronáutica Civil.

Así lo cree Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Medellín, quien cree que en este tema existe un vacío normativo, “por ello debemos estar ajustados a las decisiones de la Aeronáutica”.

Añade el Vicealcalde que además controlar la seguridad de estos aparatos es complicado ya que se podrían cometer actos ilícitos con ellos. “No cualquiera puede adquirir un equipo de estos, ya que incluso podría ser utilizado para un atentado terrorista”, aseguró.

Por su parte, el gremio de los aeromodelistas ve como utópico que promocionen este tipo de domicilios por las características básicas que tienen los drones.

Wilson Madrid, conocedor del tema, afirma que “realmente es muy difícil los domicilios con drones, ya lo hemos hablado entre muchos aeromodelistas y sería imposible porque los equipos no tienen la autonomía suficiente para hacer ese tipo de trayectos y la capacidad de soportar grandes pesos”.

La Aeronáutica Civil asegura que los drones no están contenidos dentro de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, pero su uso está tipificado solo para el entretenimiento.