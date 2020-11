"No es un accidente, nos tiró el carro": ciclista arrollado por camioneta en Antioquia

Una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta blanca, que transitaba por la vía San Antonio de Pereira (Rionegro) y La Ceja, en Antioquia , arrolla a tres ciclistas.

Según la Policía, el conductor iba con exceso de velocidad.

“Esto no es un accidente, la persona nos ve, tiene tiempo de vernos y, sin embargo, continua la marcha y nos tira el carro”, denuncia uno de los ciclistas atropellados.

Pese al golpe que recibieron, el conductor siguió su camino. Los deportistas aficionados fueron auxiliados por otros compañeros.

“Inmediatamente un muchacho dice: ‘ah, ¿una camioneta blanca?’ y el policía sorprendido le pregunta que por qué sabe y responde que también le tiró el carro 10 minutos antes”, sostiene el ciclista.

El video se hizo viral en redes sociales y el conductor de la camioneta se presentó ante las autoridades.

“Le pido disculpas al gremio de ciclistas, de verdad que no fue mi intención agredirlos, yo simplemente venía preocupado porque tengo un familiar muy grave en el hospital, yo no me percaté de haber arrollado a nadie”, dijo el conductor.

“No puede ser que la vida de uno dependa del carácter de una persona porque esta ofuscado”, reclamó el ciclista.

El conductor quedó en libertad, ya que no había ninguna denuncia en su contra.

“Esta persona se presenta sin el vehículo. No tenemos ningún elemento de información que nos pudiera dar a entender el uso de sustancias estupefacientes o sustancias alcohólicas”, indicó el coronel Jorge Cabra, comandante de Policía de Antioquia.

Dos de los ciclistas fueron llevados a un centro asistencial con algunas lesiones. Además, aseguraron que por el momento no piensan conciliar y pondrán la denuncia.