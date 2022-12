No estaba borracho, había sufrido un derrame y el tránsito no le creyó

Fabio Suárez tiene 65 años, 30 de ellos manejando taxi. Hasta el día en que por un dolor de cabeza chocó su vehículo y al parecer, en vez de recibir atención médica, lo tildaron de borracho. Su familia denunció que el Tránsito de Medellín demoró dos horas en atender la urgencia. El hombre había sufrido un derrame cerebral.

Amparo López, esposa de Fabio Suárez, narró que cuando llegó al choque, encontró a su esposo sin movilidad, convulsionando y vomitado. Los agentes de tránsito creyeron que estaba ebrio.

Postrado en una cama hoy, sin poder trabajar y con una parálisis parcial en el lado izquierdo del cuerpo, permanece Fabio, quien recuerda que no le creyeron que estaba enfermo y que le dolía mucho la cabeza. En lugar de una prueba de alcoholemia, lo que necesitaba era un médico.

Fabio Suárez recuerda que en aquella ocasión lo trataron de irresponsable porque supuestamente manejaba un taxi en estado de embriaguez. “Me sentaron en una silla de cemento y me caí al suelo”, recuerda.

La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Medellín investiga el comportamiento de sus funcionarios y asegura que habrá una pronta respuesta a la familia de este hombre.

Según Omar Hoyos, secretario de Tránsito de Medellín, “en aquella ocasión pasó un incidente, un choque entre un taxi y un bus, esa es la información que tengo y como normalmente se hace en accidentes con ciertas características, las personas son trasladadas a la secretaría para realizarle la prueba de alcoholemia. No podemos adelantar más, pero pronto le daremos una respuesta a la familia”.

[[{"fid":"143567","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Con este plano y otros documentos, Fabio busca demostrar que los guardias de tránsito hicieron mal su trabajo.