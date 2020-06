“No estamos listos”: secretaria de Educación de Medellín sobre reapertura de colegios

Aunque Medellín ha sido pionera en la reapertura económica del país y es ejemplo en el manejo del coronavirus por los pocos contagios y los bajos niveles de morbilidad, la Secretaria de Educación manifestó que aún no está todo listo para reabrir los colegios de la ciudad.

“No podríamos decir que estamos listos, pero si nos estamos preparando con todo lo que hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación. Ellos han delegado en cada una de las entidades territoriales, en este caso con nosotros en Medellín, para diseñar un protocolo de bioseguridad para todos los colegios”, indicó.

La funcionaria señaló que además del Gobierno Nacional se ha mantenido constante comunicación con rectores y jefes de núcleo para conocer las opiniones de docentes y padres de familia.

“Tranquilos no están. Esta semana tuvimos una reunión con una asociación de maestros y ellos no están tranquilos. También, hemos tenido comunicación y recibido algunas opiniones de padres de familia de instituciones privadas y dicen que no quieren enviar a sus hijos al colegio”, advirtió Alexandra Agudelo.

La ciudad prepara los protocolos de bioseguridad a través de la plataforma ‘Medellín me cuida’, para ello las secretarías de Educación y de Salud trabajan de la mano.

“Vamos a abrir un módulo que se llama ‘Medellín me cuida Educación’ para poder así monitorear y poder tener un control más efectivo desde lo que es el sector educativo. Somos concientes de que la educación es casi que abrir la ciudad, porque en Medellín son 400 mil estudiantes, más de 11 mil docentes, solo en el sector oficial, y si a eso le sumamos las universidades y las instituciones de educación para el trabajo entonces es un volumen muy alto”, advirtió.

Por eso se estudia la modalidad de alternancia, la cual consiste en dividir los salones en dos grupos, de modo que durante dos semanas reciban clases la mitad de los estudiantes y las otras dos semanas los alumnos restantes, de esta manera se garantizará que no haya aglomeraciones en los colegios y se guarde el distanciamiento social.

En Medellín hay 229 instituciones y 423 sedes, por lo que se debe hacer un estudio particular para determinar las condiciones y las medidas sanitarias bajo las que debe funcionar cada una.