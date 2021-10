No habrá desabastecimiento de energía si se retrasa operación de Hidroituango, según Gobierno

El gobierno descartó la posibilidad de un desabastecimiento de energía ante la incertidumbre de la entrada en funcionamiento de Hidroituango y señaló que hizo proyecciones previendo un retraso de hasta por dos años más.

“En este momento no hay absolutamente ninguna probabilidad de que haya desabastecimiento de energía. Yo por eso estaba muy sorprendido, tenemos los embalses en máximos históricos, han estado por encima del 85% en los últimos tres meses, que es algo que no veíamos desde 1987”, dijo Diego Mesa, ministro de Minas.

“No hay riesgo de desabastecimiento para el año 2022, ni para la temporada 22/23” sostuvo el funcionario.

Los expertos del gobierno, como Jaime Alejandro Zapata, gerente XM, señalan que hacen “una sensibilidad con atraso de entrada de Ituango de un año, incluso dos años. En estos análisis no estamos viendo riesgo de racionamiento”.

Pese a los pronósticos positivos del gobierno, otros conocedores del tema insisten en que el riesgo de racionamiento es alto si Hidroituango no entra en funcionamiento el próximo año como se prevé.

“Aquí lo único que podría suplir parte de la ineficiencia de Hidroituango es la energía térmica, muy rápidamente; la térmica es más costosa y más contaminante, pero no alcanzaríamos a suplir el 17%, entonces habría racionamiento”, considera José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara de Infraestructura de Antioquia.

Alcalde de Medellín habla sobre el posible retraso de Hidroituango

Daniel Quintero habló de varios aspectos que quedaron claros en la cumbre sobre Hidroituango que se adelantó en la Casa de Nariño el miércoles 13 de octubre.

“Pudimos ver qué cubría y qué no cubría los seguros, evidentemente hay al menos 1.000 millones de dólares que no cubren los seguros y por tanto EPM tiene que tener planes y alternativas de cambio. La primera opción la tienen ellos, ellos pueden decidir a quién le ceden el contrato (…) si no lo hacen, EPM ya tiene un plan B en el que está avanzando para garantizar que no haya pérdida de tiempo. Al principio, cuando arrancamos, la pérdida de tiempo era de 18 meses si había cambio de contratistas, hoy estamos hablando de entre 2 y 4 meses”, afirmó.

Pero aunque Hidroituango actualmente está en un 85% de ejecución, si llegaran nuevos contratistas su entrada en funcionamiento tardaría más, cree Oswaldo Ordóñez, doctor en geología de la Universidad Nacional.

“Mientras que entran empresas nuevas y gente nueva a observar cómo está, cómo fue hecho y cómo está todo, podría tardarse hasta un año en términos técnicos, considerando que todo esté bien”, sostiene.