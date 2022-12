No han notificado a la Alcaldía del fallo que tumba la norma del parrillero hombre

Como una decisión que afecta la seguridad en la capital de Antioquia calificó Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad, el fallo del Tribunal Superior de Medellín que tumba la medida de restricción al parrillero hombre.

El funcionario advirtió que la Alcaldía no ha sido notificada, por consiguiente la medida se mantiene vigente.

“Hasta tanto no se realice la notificación judicial referida, la decisión judicial queda en firme y se efectúe el análisis respectivo, el decreto que regula la restricción tratada continuará vigente y se seguirá aplicando en la ciudad de Medellín”.

El fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia señala “el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”.

La Alcaldía reconoce que este fallo en segunda instancia no podrá ser apelado por lo que tendrán que acatarlo.

“Ya no es apelable, pero sí debemos ser notificados y una vez seamos notificados y quede en firme la medida, pues obviamente se cae la restricción del parrillero masculino en Medellín”, aclaró Suárez.

El concejal de Medellín Robert Bohórquez celebró la medida, dijo que la Alcaldía debe acatar el fallo y analizar este tiempo para crear nuevas estrategias que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

“Que dejen este resto de año sin la medida, porque el próximo alcalde y concejo de turno debe mirar si estos dos años de la medida sirvieron o estos seis meses realmente demostraron que esta medida perjudicaba directamente el bolsillo de los ciudadanos y no beneficiaba tanto en el tema de seguridad”, aseveró Bohórquez.

El fallo de segunda instancia detalla que la prohibición, que inicialmente fue impuesta en diciembre de 2012 y enero 2013, tuvo permanencia en el tiempo, el primer decreto fue prorrogado consecutivamente y eso la convierte en una medida anticonstitucional.