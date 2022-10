"No le voy a pedir perdón": mujer que quemó con aceite a su pareja

José Rivas, un hombre de 25 años que reside en el municipio de Apartadó, Antioquia , denuncia que, al terminar la relación con su pareja, fue agredido con aceite hirviendo por ella mientras estaba descansando.

“Yo me cansé de decirle a ella que no quería y no quería (seguir), pero cada vez que yo recogía la ropa para irme ella se paraba en la puerta, que no me fuera, que no me fuera, que ella iba a cambiar”, contó la víctima de violencia de pareja.

Asegura que su pareja esperó a verlo desprevenido y lo hirió, algo que aceptó Érika Valencia: “Si me llevan presa está bien, es decir, lo hice, pero siento que las personas también deben aprender a no jugar con los demás. Si estabas aburrido, te hubieras ido”.

El hombre espera en la Clínica Panamericana de Apartadó por una cirugía reconstructiva. El abogado de José Rivas explicó que a ella le cae un proceso por “el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares”.

Si el afectado llega a tener algún tipo de consecuencia permanente por la quemadura con aceite la mujer podría “enfrentarse a una pena superior de 20 años de prisión”.

En el año 2021, en Colombia según Medicina Legal, se presentaron 20.585 casos de violencia de pareja. De estos, 2.662 fueron hacia el hombre y 17.0,23 hacia la mujer.