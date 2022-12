‘No me dejen morir’: la súplica de un hombre a Cafesalud en Medellín

Hace unos meses la familia Cortés evidenció un milagro, hoy el mismo se convirtió en un drama. Daniel Cortés es transportador y en uno de sus viajes sufrió una falla hepática que lo dejó en coma.

“Estaba muy enfermo me trasladaron al Pablo Tobón de urgencias, ya estaba en coma y ahí fui trasplantado de hígado a las 12 horas de haber llegado”, cuenta Daniel de Jesús Cortés, afectado.

Dos meses después, le dio tuberculosis y de nuevo se recuperó gracias a los médicos. Ahora, necesita unos antibióticos vitales y la EPS lleva casi tres meses sin suministrárselos.

“La EPS Cafesalud no me quiere dar los medicamentos, el Tacrolimus, el Entecavir y el Micofenolato. Los médicos me dicen que sin eso el hígado no se mantiene”, expresa preocupado Daniel.

Sandra Milena Ciro Duque, esposa afectado, cuenta que hay un medicamento que vale cinco millones, el otro ocho millones, y no tienen para comprar dichas medicinas.

Con angustia y desespero, esta familia mira las decenas de tutelas que han interpuesto contra Cafesalud y aún, no hay respuesta.

“Que por favor no me dejaron morir los médicos cuando el transplante y ahora sí me van a dejar morir por falta de medicamento. Por favor no me dejen morir”, suplica Daniel.

Ahora solo un segundo milagro o una buena gestión de la EPS Cafesalud, podría salvar la vida de este luchador, que sueña con ver crecer a su hijo.