“No me dejen morir”: súplica de presunto guerrillero del ELN a soldados tras ser herido en combate

Alias ‘Pedro’, que según el Ejército era uno de los más temidos extorsionistas de Yondó, agradeció que los militares le salvaron la vida.

"Muchachos, le doy gracias a Dios que no me mataron, le doy gracias a Dios. Me duele mucho la cabeza, muchachos. Yo tengo a mis dos hijos que me esperan y me aman, no me dejen morir por favor”, dijo el presunto delincuente luego de resultar herido.

El supuesto subversivo fue grabado por las tropas, mientras le prestaban primeros auxilios.

Luego fue capturado por hombres de la Séptima División, los mismos a los que se enfrentó y quienes tuvieron que capturarlo después de ser atendido por los enfermeros de combate.

El hombre resultó herido en uno de los más recientes combates de las tropas con el ELN en zona rural de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño.

Según el Ejército, el presunto delincuente asesinaba a quien se negara a pagarle extorsiones.

"Es uno de los bandido más temidos y tenía a la ciudadanía del municipio de Yondó, inclusive de Barrancabermeja en Santander, extorsionada", dijo sobre alias ‘Pedro’ el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División.

En los últimos meses, ese destacamento ha capturado en combates a 57 criminales, se han entregado 60 a las tropas y han muerto 8 en desarrollo de operaciones militares.

Entre ellos, además del ELN, hay miembros de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.