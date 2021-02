“No me dolió ni me dio susto”: Alba Montoya, primera vacunada contra el COVID en Medellín

A las 6:30 de la mañana de este jueves llegaron las vacunas al Hospital General de Medellín, una de las 11 IPS de Antioquia donde inició el plan de inmunización contra el COVID-19 .

La auxiliar de enfermería Alba Rocío Montoya fue la primera persona en recibir el biológico. Antes de ser inyectada se mostró confiada en el proceso.

“Felicidad, mucha alegría, porque yo sé que toda la gente en Antioquia va a ser vacunada muy pronto”, dijo entusiasmada.

Esta mujer de 58 años estuvo atendiendo pacientes con coronavirus, sin descanso ni vacaciones, durante toda la pandemia.

“Uno aprende a generar ese vínculo con ellos. A muchos pacientes los acompañamos para que se fueran, pero también acompañamos a otros para que salieran del COVID”, confesó la enfermera.

Su compromiso, y el de toda la primera línea de lucha contra la enfermedad, fue reconocido a las 7:15 de la mañana, momento en el que fue vacunada.

“No me duele, no me dio susto, yo también soy donante de plaquetas entonces estoy acostumbrada, pero si le queda a uno un calorcito, le sube a uno un calor en todo el cuerpo y le queda el calorcito en el brazo”, detalló Alba Rocío.

Este mismo proceso se surtió también en Envigado, Sabaneta, Itagüí, Bello, La Ceja y Rionegro. En total, en Antioquia, hoy serán aplicadas 1.170 vacunas.

“Tenemos un parte muy satisfactorio y muy positivo del arranque en cada uno de los municipios”, indicó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

En Medellín el proceso empezó en cinco IPS, en total, 648 dosis serán aplicadas hoy. El proceso de vacunación es observado minuciosamente por los órganos de control.

“No queremos que en el país ni en Antioquia suceda lo que pasó en Perú, donde hubo tráfico de influencias , y tampoco lo de España, donde algunas autoridades eclesiásticas violaron ese orden de prioridad”, advirtió Fernando Bustamante, procurador regional de Antioquia.

En Antioquia y Medellín se estará vacunando hasta las 7:00 de la noche.