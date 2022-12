“No me mate que yo vuelvo con usted”: la última súplica de una mujer asesinada en Medellín

Ofir Flórez salía de trabajar cuando fue atacada con un arma blanca. Su caso es el número 42 de mujeres ultimadas este año en la capital antioqueña.

La agresión que acabó con su vida sucedió en la calle 15 con carrera 48 (avenidas Las Vegas), del barrio Santa María de los Ángeles del sector La Aguacatala en el sur de Medellín, a las 3:45 p.m. del domingo primero de octubre cuando un hombre le produjo tres heridas con arma blanca mientras ella le suplicaba por su vida.

El informe oficial reseña que testigos les dijeron a las autoridades que escucharon que la mujer gritó “no me haga daño, no me mate que yo vuelvo con usted”, pero no aclara cuál fue la reacción de estos.

El asesino huyó y Ofir fue auxiliada por un médico que estaba en la zona, pero este no pudo salvarle la vida.

Según el informe de homicidios que a diario entrega la Secretaría de Seguridad de Medellín, los asesinatos se han incrementado en Medellín en comparación a 2016.

Entre el primero de enero y el primero de octubre 407 asesinatos se han registrado en la capital antioqueña, un promedio de 1,5 cada día.

En ese registro están incluidos los 42 homicidios de mujeres ocurridos en ese mismo lapso -16 más que el mismo periodo de 2016-, entre los que se cuenta el de Ofir, que tenía 47 años, tres nietos, una hija, una familia, un trabajo.