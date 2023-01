“No nos dio tiempo de nada”: drama de afectados en Antioquia por inclemente invierno

El inclemente invierno en Antioquia ha causado numerosos estragos en regiones como el oriente y suroeste del departamento, donde en Venecia y La Pintada hay decenas de afectados.

En el corregimiento de Bolombolo, en el municipio de Venecia, a 150 ascendió el número de familias damnificadas por el desbordamiento del río Cauca.

“No nos dimos cuenta sino cuando sentimos ese zumbido empujando la puerta y entró ese chorro tan grande que nos llegó a la cintura”, comentó Antonio Rojas, afectado.

Muchas personas perdieron todos sus enseres debido a las inundaciones.

“Se me perdieron los colchones, las sillas del comedor, lo de la cocina. Es algo sin explicación porque siempre nos ha dado tiempo de sacar las cositas y esta vez no, no nos dio tiempo de absolutamente de nada”, expresó Natalia Restrepo.

El alcalde de Venecia hizo un llamado a los gobiernos departamental y nacional para una intervención en el corregimiento de Bolombolo, especialmente de las viviendas que están más cerca al río.