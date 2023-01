No paran operativos: fueron sellados diez puestos de comidas en el mirador de Loreto

Cuatro noches de intensos operativos por parte de las autoridades dieron este resultado. En Las Palmas también se hicieron operativos.

Beatriz Villegas, subsecretaria de Espacio Público, manifestó que “es ilógico que nosotros encontremos ollas, inclusive elementos con chocolate y queso, en los alrededores, en los escombros, escondidos en medio de la maleza”

La funcionaria recordó que solo hay autorización de venteros estacionarios en el primer mirador de Las Palmas, los otros dos no.

Las secretarías de Seguridad y Salud, Emvarias y la Policía Nacional, llegaron hasta estos lugares para comprobar la idoneidad de las comidas y bebidas que allí se están ofreciendo a los visitantes que disfrutan de las vistas de la ciudad.

Estos procedimientos se desprenden de los operativos realizados el 28 de marzo por la Subsecretaría de Espacio Público en los que se encontró la ocupación irregular del espacio en Las Palmas y de sitios informales que no cumplían con las exigencias mínimas para comidas preparadas.

En total, a la fecha, se han realizado 35 retenciones de ventas informales no reguladas con aproximadamente 70 elementos incautados que no cumplen con los requisitos de salubridad.

Las autoridades sanitarias aclararon que estos elementos no tendrán lugar a reclamación, debido al mal estado y abandono en el que se encuentran.

A estos se suma que se han sellado diez puestos en el mirador de Loreto.

La Policía ha impuesto 11 comparendos a quienes, en su momento, ya habían sido informados sobre las exigencias en estos casos y no acataron las normas.