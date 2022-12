“No reniegue de la vida, usted puede ver y caminar”: el emotivo mensaje replicado por J Balvin

Se trata de una reflexión de Jeison Aristizábal, el joven caleño que hoy es un ejemplo a seguir por su labor con los niños en condición de discapacidad.

Aunque goza de reconocimiento, más aún del fenómeno que ha causado su reciente éxito ‘Mi Gente’ y que ocupa los primeros lugares de los listados de reproducciones a nivel mundial, J Balvin ha dejado evidenciar en varias ocasiones su lado más humano.

Publicidad

En esta ocasión el intérprete urbano replicó en su cuenta de Instagram, que ya supera los 18 millones de seguidores, una reflexión de Jeison Aristizábal, fundador de la Asociación de Discapacitados del Valle y quien ha sido reconocido por su trabajo con los niños que padecen de alguna discapacidad en los sectores más vulnerables de Cali.

“No se queje, no proteste, no reniegue de la vida. Vea lo rico que es usted, puede caminar, esa es una riqueza, ¿cuántos ricos en el mundo no lo darían todo por poder caminar? Usted lo tiene todo para ser feliz”: fue el emotivo mensaje de este joven caleño.

Tras replicarlo en sus redes sociales, J Balvin recibió miles de comentarios de sus fanáticos que no dudaron en exaltar la calidad humana que lo caracteriza, pues no es la primera vez que realiza este tipo de reflexiones.

Publicidad