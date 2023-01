No se pase de gracioso, la sanción que debe pagar si llama al 123 a hacer bromas

Las llamadas a la línea de emergencia se incrementan en un 60 por ciento en esta fecha. El valor de la multa se cobra en su cuenta de servicios.

De acuerdo con la jefe Prevención y Educación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, capitana Deisy Aponte, hacer bromas o inocentadas al 123 es una falta directa al Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

“Que se puede ver reflejado en un pago de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente 900 mil pesos. El cual se va a ver en la factura de servicio de telefonía”, precisó la oficial.

Al no hacer un buen uso del 123 se entorpece el trabajo de las autoridades y se dejan de atender acontecimientos reales .

“La idea es invitar a los ciudadanos a tomar conciencia, sencillamente esta línea es de emergencia y no podemos congestionarla o saturarla con llamadas que no son efectivas”, manifestó la capitana Aponte.