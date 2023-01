"No sé por qué me le hicieron eso": esposa de colombiano asesinado en México señalado de extorsión

Una familia en Medellín está consternada tras el asesinato de uno de sus seres queridos, al parecer, por una turba en Tetela del Volcán, en México, el pasado martes.

Esta historia tiene dos versiones, la que inicialmente entregaron los medios en México, donde lo calificaban como una persona dedicada la extorsión, sin embargo, sus familiares aquí en Medellín rechazaron este tipo de aseveraciones y aseguraron que era un buen hombre que se fue a ese país en busca de mejores oportunidades para su familia y sus hijos, además también era conocido como un entrenador de fútbol aquí en la capital antioqueña.

Ricardo Alonso Lozano Rivas, partió a Tetela del Volcán estado de Morelos en México, hace unos meses en busca de mejorar su calidad de vida, cómo lo cuenta su familia, sin embargo, fue golpeado y asesinado por una turba en ese municipio.

Aunque los pobladores lo acusan de ser miembro de una red colombiana de extorsionistas, su familia tiene otra versión.

“Lo cogieron, lo bajaron del carro y le quemaron el carro con el pasaporte, le decían que allá no querían los colombianos, a los negros, por el racismo no los querían allá, entonces yo no entiendo, estoy entre la espada y la pared, no sé por qué me le hicieron eso, la muerte que me le dieron no era justa, él no era un violador, no era un narcotraficante, nada para que lo mataran así”, señaló Beatriz Cardona, esposa de la víctima a Noticias caracol.

“No era un matón, un sicario como dicen ahí un extorsionista, era una gran persona”, aseveró Antonio Mosquera, amigo de Lozano.

Un audio donde pide ayuda, es según su esposa, lo último que escucho de él: “los policías me salvaron prácticamente, porque eran más de mil personas y eran cinco policías, me sacaron de ahí y están todos afuera, por favor ayuda”.

“Yo no entiendo porque después de estar en la estación de policía, porque lo entregan a la comunidad, si ellos tienen primero que investigar”, manifestó Cardona.

Ricardo era un reconocido entrenador de fútbol y dirigía dos equipos locales, sus alumnos lo recuerdan con cariño.

Esta familia pide a las autoridades mexicanas y colombianas, conocer la verdad de lo que sucedió.

Hasta la fecha el cuerpo no ha sido repatriado, por eso sus familiares le hacen un llamado a la cancillería colombiana para que los ayude y así poder dar el último adiós a su ser querido.