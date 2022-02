No se quiso vacunar contra el COVID y lleva 2 meses en un hospital: “Era de los más tercos”

En Medellín, un hombre de 42 que no se quiso vacunar contra el COVID-19 se contagió con el virus y ahora lleva dos meses en un hospital. El pasado 25 de diciembre tuvo que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos y hoy se encuentra aún internado.

Luego de vivir en carne propia esta enfermedad, Elmer Roldán llamó a los médicos para que grabaran su testimonio. Hoy lamenta su decisión, pues estuvo al borde de la muerte y además mal aconsejó a sus familiares y amigos.

"Cumplo dos meses de estar hospitalizado y creo que en varias veces mi vida estuvo ya más allá que de acá, pero con la gloria de Dios hoy estamos acá contando el cuento y diciéndole a la gente: vacúnese, esto no es charlando, esto es verdad. Solo se siente la realidad cuando se vive, como me ha tocado a mí, que me tocó estar conectado hasta de un ECMO. El mensaje que yo le doy a la gente es que se vacune, yo era de los más tercos, era él que no creía en la vacuna, el que me vacuno el día que ya sea obligado, pero cuiden su salud", expresó Elmer.

Con su mensaje, espera que quienes aún no se han vacunado tomen conciencia y lo hagan por su bienestar.

