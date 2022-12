“No tengo posgrado en cirugía plástica y no lo necesito”: el ‘médico de las barbies’

La frase la pronunció el polémico cirujano barranquillero Carlos Ramos Corena, más conocido como el ‘médico de las barbies’, en una entrevista para la emisora Blu Radio .

Ramos Corena en los últimos meses ha sido blanco de múltiples críticas ya que se ha puesto en duda su idoneidad para ejercer la cirugía plástica.

Su mayor crítico es el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien afirma que hay varias personas que dicen ser "víctimas" de sus procedimientos.

El galeno declaró en la entrevista que “no tengo posgrado en cirugía plástica y no lo necesito para conformar equipos quirúrgicos. Tengo más de 5 mil pacientes operados con éxitos y 10 mil horas de prácticas”.

Ramos Corena fue acusado en Puerto Rico por ejercer la cirugía plástica, al parecer, sin tener los certificados pertinentes exigidos por la ley. De estas acusaciones fue exonerado.

Ramos, quien argumenta ser médico cirujano y empresario, manifestó para Blu Radio: “Tengo un certificado de la Fiscalía donde dice que no existe un 'Cartel de batas blancas'". Y agregó que por esas acusaciones instauró una demanda contra el concejal Bernardo Alejandro Guerra, el Concejo de Medellín y la Alcaldía.

Sobre la muerte de Tatiana Posada, una de sus pacientes, manifestó que no hubo negligencia ni ha sido vinculado con la investigación.