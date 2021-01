¿No vale el toque de queda? Estas son las comunas de Medellín con más indisciplinados

En Medellín y el Valle de Aburrá la desobediencia de algunos sigue pasando factura.

La Policía ya tiene claro cuáles son los barrios de la capital antioqueña que insisten en la fiesta y que no obedecen las restricciones, ni siquiera debido al momento crítico que vive el departamento frente a la pandemia del COVID-19.

“En Manrique, Aranjuez, Santa cruz, Candelaria y San Javier es donde se presenta el mayor número de incidentes reportados como tal”, indicó el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Antioquia y Medellín siguen al límite: 90 y 93% de ocupación UCI, respectivamente.

Sin embargo, no tener una cama para una urgencia no parece limitante alguna para los habitantes que siguen de rumba: 2.309 fiestas y reuniones intervenidas, 739 riñas y 359 denuncias por violencia intrafamiliar. El balance no es positivo.

“En lo que tiene que ver con la perturbación del volumen, con los casos de riñas y con la violencia intrafamiliar, tuvieron un incremento en el número de incidentes que llegaron comparados con el puente de la semana anterior”, señaló Ruiz.

Este lunes, Medellín, el Valle de Aburrá y los otros 115 municipios de Antioquia tendrán toque de queda nocturno.

“Hoy hay toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, esa es una medida departamental acordada con todos los alcaldes del Valle de Aburrá, tiempo atrás”, indicó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Según el mandatario, hoy se definirían las medidas para el próximo fin de semana.

Entretanto, con los 2.404 nuevos casos reportados para Antioquia, el departamento tiene un total de 8.525 casos activos de COVID-19.