“Nos quitaron el mínimo vital”: afectado por Hidroituango en Puerto Valdivia

El cierre de la compuerta número 1 de casa de máquinas empezó a sentirse en poblaciones aguas debajo de la presa.

Adalberto Echavarría, habitante de Puerto Valdivia, dijo que “el río se está acabando lentamente, las playas cada vez abiertas más, porque aquí tiraron muchos escombros cuando llego EPM aquí con las maquinarias, el río en vez de bajar, va ampliado más y se va llenando y haciendo desastre en la tierra que estamos habitando”.

Las comunidades están preocupadas por la sequía del río Cauca, debido a que sus actividades de pesca y minería artesanal se ven afectadas.

“Nos quitaron el mínimo vital, nos quitaron la tranquilidad, nos llegaron de preocupaciones, no sabemos qué hacer en este momento, la mayoría de los barequeros estamos sin trabajo, no tenemos nada que hacer”, dijo Jairo Taborda, otro de los afectados.

Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, manifestó que “el río no es sólo agua, nunca va hacer solo agua, el río son sus peces, el río es sedimento, el río es su flora su fauna y el río también somos las comunidades, el río es todo, y el sedimentos que necesita el río están quedando atrapados allá en Hidroituango”.

El alcalde de Valdivia, Jonás Henao, se mostró preocupado por el impacto ambiental que esto pueda generar, debido a que las comunidades viven del cauca.

Funcionarios de EPM, en compañía de pescadores de la zona, realizan recuperación de la fauna varada por la sequía del afluente.