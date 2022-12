Novedosa aplicación incentiva a los paisas a usar bicicleta

Emilio Pombo creó Bico, una aplicación que le permite a quienes utilicen la bicicleta sumar puntos cada kilómetro y así obtener descuentos en algunos restaurantes, tiendas y locales de la ciudad de Medellín.

“La aplicación lo que hace es registrarte los trayectos, te dice cuál es tu velocidad promedio, te dice de que punto fuiste a qué punto recorriste, cuantos kilómetros, cuántas calorías quemaste en actividad física”, asegura Pombo, creador de la aplicación.

Cada que yo recorro un kilómetro en bicicleta dejó de emitir 140 gramos de gas carbono, así ayudo al medio ambiente y la movilidad de la ciudad.

La apuesta de esta aplicación es incentivar a los ciudadanos a dejar el carro en casa y utilizar este medio de transporte.

“Si tu promueves el uso de la bicicleta vas a mejorar tu salud, porque vas a generar actividad física, mucho ejercicio y vas hacer menos propenso a enfermedades como la obesidad y la diabetes, etc. Por otro lado el medio ambiente, la bicicleta es un vehículo que no es motorizado”, puntualiza Pombo.

Algunos usuarios en Medellín ya empiezan a reconocer el servicio.

“Es una aplicación muy buena porque permite a uno como bici usuario llegar a su sitio de trabajo y a la vez también contribuir al medio ambiente y porque no ayudar con esta causa que es brindarles bicicletas a los niños del departamento”, dice Héctor Manuel Díaz, usuario de bicicleta.

Si el usuario llega a 10 mil bicos, contribuye a la entrega de bicicletas para niños de Antioquia.