Noviembre doloroso para Chapecoense: el club descendió a la segunda división en Brasil

Na sexta-feira (29) a Prefeitura e a #Chapecoense realizam uma série de atos em memória aos nossos eternos guerreiros.



A programação inicia no Átrio e segue com caminhada até a Catedral onde acontece a abertura do natal com momentos de homenagens e reflexão.



Participe! pic.twitter.com/1KbrcvnPWC