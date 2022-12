Nube de contaminación cubre el cielo de Medellín

Así luce la panorámica de la ciudad de Medellín, una espesa bruma contaminante flota sobre la capital antioqueña, por eso las autoridades ambientales lanzaron una alerta.

“En este momento debido a las condiciones climáticas que tenemos estamos por encima de las concentraciones de pm 2.5 que hay en Bogotá, pero puntualmente no es un fenómeno normal de la contaminación de todo el año”, explica Carmen Elena Zapata, directora de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire

El problema, dice la experta, se produce por la baja velocidad del viento que no alcanza a llevarse las partículas contaminantes.

“Son muchos los fenómenos, incluso los incendios que se han dado en el sur del país, el polvo del Sahara, el tema de la variabilidad climática y el fenómeno del niño, todas esas condiciones hacen que los vientos no sean tan fuerte”, Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a tomar medidas preventivas para bajar los altos niveles de contaminación ambiental

“Entonces las recomendaciones que hacemos a toda la comunidad son tratar en la medida de lo posible de utilizar lo menos que se pueda el carro particular y utilizar más el sistema integrado de transporte público metropolitano y evitar al máximo hacer ejercicio entre las 6 y las 10 de la mañana, que es el momento donde tenemos más alta contaminación atmosférica”, María del Pilar Restrepo, subdirectora de Área Metropolitana.

El fenómeno se extendería hasta finales de marzo y principios de abril.