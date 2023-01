Nuevas interceptaciones dejarían en evidencia presunta red de corrupción en Alcaldía de Envigado

Noticias Caracol conoció otros audios que fueron presentados por la Fiscalía General en las audiencias que se adelantan contra el alcalde seis personas más.

El escándalo de corrupción que sacude a la alcaldía de Envigado tiene un nuevo capítulo. Nuevas interceptaciones develan cómo el alcalde, Raúl Cardona, tiene una conversación con el hoy alcalde encargado y secretario de Seguridad, para pedirle favores contrarios a un decreto firmado por él mismo.

- Alcalde: “Ayúdame con algo, que es que por allá Victor Giraldo cómo que entraron los carabineros y cómo que le encontraron dos cervecitas allá, de alguien que se las estaba tomando y como hoy hay ley seca”.

- Secretario de Seguirdad: “Ok, ya mismo le cuadro eso”.

- Alcalde: "Entonces mire cómo le ayuda, no se ponga hacerle daño a él, usted sabe que no es bueno".

En esta otra conversación con un funcionario de Enviaseo, queda aún más en evidencia la actuación del alcalde de Envigado, frente a un presunto delito.

- Funcionario: “La llamo Víctor Giraldo y le dijo que le tenía que darle 400 mil pesos mensuales para darle a Santiago, que porque Santiago no iba a seguir con el contrato de Itagüí”.

- Alcalde: “Yo no me voy a poner a pelear con Víctor y con Víctor yo no he estado así como, acuérdese que yo no le tengo secretario de despacho y él diario me mitiga con eso”.

En otra de las interceptaciones presentadas por la Fiscalía, se escucha a la secretaria de Hacienda hablando con el también detenido contralor. Hablan de supuestas coimas por la adjudicación de un contrato.

- Secretaria de Hacienda: “Ah no que a él no le sirve eso tan caro ni pactar comisión, entonces la gente quiere que uno le haga las cosas gratis, con todo el riesgo”.

- Contralor de Envigado: “Yo estoy de acuerdo, yo no la dejo arriesgar a usted amor”.

- Secretaria: “Nos vamos arriesgar José la vida por 4 millones de pesos que nos toca a cada uno. Que a él no le sirve eso tan caro, que él no paga la comisión del 3 y que él tiene plata invertida al 2”.

Este material será tenido en cuenta para que la justicia defina qué medida de aseguramiento va a ordenar en contra del alcalde, su secretaria de Hacienda, el de Educación y cuatro personas más.

Foto: Raúl Cardona, alcalde de Envigado / Cortesía