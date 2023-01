Nueve familias del municipio de Caldas en riesgo inminente por colapso de sus viviendas

Los habitantes de la vereda Salinas ven con nostalgia y preocupación cómo todo su patrimonio se va al piso. Autoridades investigan las causas de la falla.

Un movimiento en masa tiene afectadas a nueve familias de Caldas, Antioquia. Constantemente se escuchan ruidos en el terreno, mientras tejas, muros y partes de las casas se desploman.

Es tanta la afectación en el terreno que un riel del antiguo Ferrocarril de Antioquia salió a flote.

“Desde el lunes se empezaron a ver fallas y empezaron a colapsar las casas. No sabemos qué va a pasar con nosotros porque es el patrimonio de toda la vida, mía y de mis hermanos. No sabemos qué va a pasar. Estamos en un momento muy crítico, espero que pronto las autoridades nos ayuden porque no tenemos para dónde echar”, relata don Diego, uno de los afectados.

Los bomberos del municipio están en el lugar atentos para atender la emergencia, pues en cualquier momento todas las casas se pueden ir al suelo.

En la cuadra afectada viven varios miembros de una familia, quienes ven con nostalgia y preocupación cómo todo su patrimonio se va al piso.

Las autoridades han realizado un cierre en la zona para evitar flujo de personas y no tener pérdidas humanas.

Las autoridades precisan que, con ayuda de expertos, se realizan estudios para determinar la causa de esta falla.