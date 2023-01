Nuevo capítulo en la disputa por Belén de Bajirá, comunidad dice que el Igac “engavetó” documentos

En el mapa publicado por la pasada dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se ve cómo el territorio de Belén de Bajirá se encuentra bajo la jurisdicción de Chocó.

El problema, según la comunidad, es que esta decisión había quedado plasmada en un libro y en un mapa oficial, ambos, aseguran, fueron engavetados por la nueva dirección del instituto.

“La respuesta que recibimos de este instituto, de un funcionario, fue de que este mapa no existía y que el libro estaba en custodia por orden de la directora del Instituto Agustín Codazzi”, indicó Henry Chaverra, comité defensa de Belén de Bajirá.

La preocupación de la comunidad se da porque aún cursa una demanda en contra de esta delimitación, impuesta por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. En la práctica, Antioquia aún ejerce funciones administrativas sobre el territorio.

“El proceso de transición ha tenido todos los tropiezos en este gobierno, debido a que seguimos con la duplicidad administrativa en materia de educación, salud, en materia de todo”, agregó Chaverra.

Sin embargo, el Instituto Agustín Codazzi maneja otra versión.

“Los mapas impresos como de pronto los solicitaron no es que no estuviesen para la venta, sino que nunca se mandaron a hacer por imprenta debido a que fueron montados en la página web de manera gratuita”, señaló César Augusto Boxiga, funcionario de la jefatura de la oficina de difusión del Igac.

La comunidad asegura que hay intereses políticos por cuanto en octubre son las elecciones regionales, para ese entonces el Consejo de Estado ya habría tomado una decisión final. Si Belén de Bajirá se mantiene en Chocó será considerado como un municipio.