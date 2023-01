Nuevo estudio revela que al Edificio Babilonia lo mantiene en pie su mampostería

Cada vez se conocen más detalles sobre los errores presentados a la hora de construir el inmueble, ubicado en Itagüí.

La demolición controlada del Edificio Babilonia es la radiografía más certera frente a las innumerables fallas estructurales. Según los ingenieros encargados de la demolición, la obra no coincide con lo aprobado por la curaduría.

“Inexistencia de algunas vigas de amarre del edificio en la parte superior, Había algunas vigas que amarran el edificio de costado a costado y de acuerdo a los ingenieros esas vigas deben comportar una continuidad permanente y se encuentra que estaban desarrolladas en obra con interrupciones e incluso con modificaciones”, explicó Óscar Darío Muñoz, secretario jurídico del municipio de Itagüí.

Es decir, el edificio está sostenido en lo que comúnmente se llama obra blanca. El diseño original contemplaba que la azotea de Babilonia sería una loza, pero a la hora del desmonte se encontraron con un tejado en barro y madera.

“Tenemos aceros expuestos, concretos de diferentes resistencias y composiciones en el proceso, teleras o formaletas puestas en los componentes estructurales del edificio y estructuras que ellas mismas se han venido debilitando”, añadió Muñoz.

Babilonia es un edificio que poco a poco va desapareciendo, cómo las esperanzas de sus propietarios que dicen sentir un abandono del Estado y la justicia.

“Es bastante claro que la constructora es culpable, casi que en un 100 por ciento, pero también hubo culpabilidad de varias entidades de la administración municipal que no hicieron la vigilancia y el seguimiento respectivo”, dijo Ángela Ramírez, propietaria de un apartamento en el Babilonia.

Según la Alcaldía, el constructor no contaba con las bitácoras del desarrollo constructivo en las cuales tenían que ir estampando la forma cómo se desarrollaba la obra.

Por ahora, tres de los 13 pisos han sido desmontados, lo que ha permitido tener mayor control de la estructura.