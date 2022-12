Nuevo plan para asesinar al alcalde de Medellín denuncian las autoridades

Foto: Federico Gutiérrez, centro, en reunión con la cúpula militar y de Policía. Archivo.

Un nuevo plan para asesinar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue denunciado la mañana de este martes.

La orden que habría sido dada para atentar contra el mandatario fue descubierta mediante interceptaciones de llamadas telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la Nación.

Se trataría de una alianza entre los capos de las bandas delincuenciales de Medellín, quienes buscan poner freno, según el alcalde, a las acciones que él ha adelantado contra la criminalidad en Castilla y otros sectores de la ciudad.

“En anterioridad se han juntado para pactar otras cosas que le sirven, en esta oportunidad para reaccionar frente a ese cerco que les hemos generado hacen esas alianzas, como ellos dicen, para desestabilizar y tumbar al alcalde. Pero la cosa es sencilla: a mí no me eligieron ellos, a mí me eligió la ciudadanía, y yo trabajo para esa ciudadanía”, dijo. [Lea también: En Bellavista jefes de ‘combos’ habrían coordinado supuesto pacto del fusil]

Además, Gutiérrez manifestó en el marco de Colombiatex que le pidió a la Fiscalía que avanzara en las indagaciones.

“Que avance en la investigación, con otra información que tienen Policía y Ejército, y continúen los operativos contra estructuras criminales”, agregó.

Es la segunda vez en un año que la Alcaldía de Medellín denuncia la existencia de un plan para atentar contra el alcalde de la ciudad.

