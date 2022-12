Nuevo plantón por el ingeniero desaparecido en Antioquia

Más de 500 personas acompañaron la concentración de familiares y amigos, que por segunda vez, claman por el regreso del ingeniero Alejandro Ramírez Acosta , quien desapareció cuando cumplía con una cita de trabajo.

Con arengas también pedían por la libertad de otras personas reportadas como secuestradas o desparecidas.

“Hicimos una concentración de muchas familias de desaparecidos, porque no solamente Alejandro Ramírez Acosta, mi hijo, está desaparecido, sino que son muchos. No hemos recibido ni una llamada, ni cartas, nada ”, expresó Piedad Acosta Fernández.

El clamor tuvo lugar en el Parque de Banderas de Medellín, donde se unieron diferentes congregaciones religiosas, para pedir el pronto regreso a casa de estas personas.

“Que tengan misericordia, que tengan compasión, que lo liberen. Alejandro es un hombre de bien. No es en vano todo lo que se está difundiendo en las redes sociales, todos los mensajes que muchas personas han reflejado para el pronto regreso de Alejandro”, expresó Natalia Bolívar, esposa de Alejandro.

Aquí una muestra de los mensajes que algunos famosos han difundido en internet:

Según familiares de secuestrados en lo que va del año, hay más de 600 personas desaparecidas en el departamento de Antioquia, en el caso del ingeniero las autoridades indican que la investigación va por buen camino.