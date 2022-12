Nuevo puente de la loma El Tesoro con la transversal Superior fue entregado

Este viernes fue entregado el nuevo puente que cruza la loma de El Tesoro con la transversal Superior, una construcción incluida en las obras por valorización que busca descongestionar las vías de El Poblado.

Según Javier Darío Toro, secretario de Infraestructura de Medellín, de cuatro obras que está adelantando dicha Secretaría, se entregó el intercambio vial de la transversal Superior con la loma de El Tesoro: puente, andenes, zonas verdes e inmobiliario de espacio.

Está pendiente “subterranizar las redes áreas, terminar el deprimido de la vía a El Tesoro y culminar las obras adicionales que se incluyeron en la transversal para que la comunidad tenga una mejor accesibilidad”, explicó Javier Darío Toro.

La obra tuvo adelantos en su cronograma, pues el puente estaba pensado para ser entregado en mayo, durante el evento de entrega, Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, explicó que la construcción hace parte de un sistema y “en la medida en que no esté completo de alguna manera se puede ir trasladando la congestión de un punto a otro. Cuando tengamos el sistema completo la solución será mucho más integral”, de ahí el interés por terminarlo en el menor tiempo posible.

[[{"fid":"143564","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Para evitar que rápidamente se congestionen estas nuevas vías, Gaviria recordó la importancia de aprovechar los diferentes medios de transporte y no limitarse a utilizar el vehículo particular con un solo pasajero.

La inversión en la obra llegó a los 10 mil millones de pesos.