“Nunca tuve ningún tipo de alarma sobre contrato de la Troncal de la Paz”: Sergio Fajardo

El líder político también aclaró que el contrato de la Troncal de la Paz se liquidó durante su mandato, en 2012, pero antes pasó por el gobierno de Luis Alfredo Ramos (2008 – 2011).

“Lo que están haciendo con nosotros no es abrir una investigación, están haciendo un trámite para decir ‘mire a ver cómo terminó el contrato que se está investigando’, (…) Yo nunca tuve ningún tipo de alarma con respecto al contrato de esa obra (Troncal de la Paz) que empezó en el 2005, se adicionó en 2007, se ejecutó durante el gobierno de Luis Alfredo Ramos y a nosotros nos llegó la etapa de liquidación de ese contrato”, explicó Sergio Fajardo.

También, sustentó que con la Troncal de la Paz hubo “total transparencia”.

“Yo he respondido por todas y cada una de nuestras actuaciones, en todas las instancias, siempre he respetado a quien me está investigando y he tratado de ser cuidadoso siempre con la justicia (…) en lugar de propiciar la rabia, yo propicio el respeto, sacar lo mejor de la gente”, expuso el también excandidato presidencial.

Fajardo se ha desempeñado como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín en simultánea con Aníbal Gaviria por lo que han trabajado juntos y se conocen de años atrás.

“Yo estoy en desacuerdo con esa medida, porque el fiscal mismo había anunciado unas condiciones para que una persona fuera a tener una medida de aseguramiento y ninguna de esas condiciones se cumple en el caso de Aníbal, yo creo que es una exageración y espero que la Fiscalía revise esa decisión porque no es correcta (…) Yo confío en él”, sustentó Fajardo.

“Él tiene que responder, como tengo que responder yo, como tiene que responder cualquier persona, lo único que se está pidiendo es que sea dentro de lo razonable y que las condiciones que se den sean justas y yo creo que ahí hubo error de la Fiscalía”, añadió.

Para el líder político este caso ha despertado suspicacias entre los ciudadanos por la desconfianza que ha generado la justicia del país

“Yo creo que hay un gran reto en nuestro país y elementos que se traen a colación todos los días: nosotros necesitamos saber qué pasó con Odebrecht en Colombia, no sabemos, y viene desde la Fiscalía anterior; también la Neñepolítica, son eventos muy serios que necesitamos conocer la respuesta (..) Un país que no cree en la justicia, que ve la corrupción por todas las actuaciones de los funcionarios públicos, el señor fiscal -a quien no conozco- tiene la responsabilidad de recuperar esa confianza”, advirtió el exgobernador político.

Finalmente, Sergio Fajardo dijo que no sabe si el caso de Aníbal Gaviria es una cortina de humo, pero recalcó que si investigaciones como la de Odebrecht y la Neñepolítica no se aclaran, “esta actuación le quita fuerza a lo que él pueda hacer”.