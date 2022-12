Ocho personas fueron asesinadas este fin de semana, entre ellas una mujer

Por dos impactos con arma de fuego murió en las horas de la tarde de ayer lunes festivo María Gladis Sánchez Rodríguez, de 48 años.

La mujer se preparaba para comenzar sus labores como lavadora de carros en el barrio La Iguana, cuando un hombre se le acercó y desenfundó su arma.

Según labores de inteligencia de la Policía, la mujer horas antes discutió con un hombre, “el cual fue identificado por varios testigos como el autor material del hecho”, según el reporte de las autoridades.

Con ella ya son 32 las mujeres asesinadas en la capital paisa este año.

El día más violento del fin de semana pasado fue el domingo al registrarse cinco muertes violentas.

Una de estas muertes ocurrió en el barrio Manrique Oriental a eso de la una de la tarde.

La víctima, identificada como Mauricio Andrés Úsuga de 24 años, recibió dos disparos en el tórax luego de que discutiera con otro hombre que le pidió que se fuera del barrio.

Tras el ataque el joven fue auxiliado por la comunidad y trasladado por la Policía a la Clínica San Vicente de Paúl donde finalmente murió.

Las otras muertes ocurrieron en los barrios La Candelaria, Buenos Aires, Guayabal y Belén.

En este último barrio el cuadrante halló muerto a un hombre de entre 25 a 30 años, tez trigueño, 1.70 de estatura, contextura delgada, cabello color negro, el cual presentaba un impacto de arma de fuego en el cuello y dos en la cabeza.

De los dos asesinatos que se registraron el sábado 5 de noviembre, se destaca el de un hombre que fue hallado en el cauce del río Medellín, a la altura del barrio Moravia, nororiente de la ciudad.

La unidad investigativa de la Sijín en coordinación con la Fiscal 242 Seccional, realizó la inspección judicial de un hombre no identificado de tez trigueña, cabello color castaño que vestía sudadera blanca, camiseta negra y zapatos negros con rojo.

El cuerpo estaba atado de pies y manos con cinta aislante y con la cabeza cubierta con cinta transparente.

En ninguno de los casos del fin de semana la Policía logró capturar a sospechosos.

En lo que va del año han sido asesinadas 451 personas en Medellín, 33 más que en el mismo periodo del año pasado.