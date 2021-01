Ocupación de UCI en Antioquia llegó al 90% y médicos piden más responsabilidad social

Antioquia alcanzó la máxima cifra de ocupación UCI desde que comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19 : llegó al 90%.

El personal médico está haciendo todo lo posible para atender a los pacientes.

Por ejemplo, el intensivista Juan José Vélez cuenta que ingresa al hospital en el que trabaja sin saber a qué hora va a terminar, pueden ser 12 o hasta 24 horas sin parar.

Su objetivo ya no es descansar es salvar vidas, pero es inevitable sentirse agotado - con ya casi un año de sacrificar tiempo con sus dos hijas - por atender las unidades de cuidados intensivos de la clínica Las Vegas y el hospital General, en Medellín .

“Tenemos que venir y enfrentarnos a jornadas largas, nos tenemos que estar cambiando, con unos equipos engorrosos que nos dan calor y que nos desgastan. Estamos viendo más muertos de los que normalmente estamos acostumbrados a ver”, señala.

Para Vélez, esta pandemia parece que nunca fuera a terminar. En sus 13 años de intensivista nunca le había tocado casi que jugar ajedrez para lograr ubicar a los pacientes en una UCI.

El doctor ya se contagió del virus y, aunque llega a su casa agotado, resalta que no hay nada más placentero que escuchar la voz de sus hijas.

“Mis hijos están muy pequeños, pero me hacen mucha falta. El hecho de no poder compartir muchos momentos con ellos me hace mucha falta”, enfatiza.

Este panorama se vive en todos los hospitales de Antioquia , más aún cuando la ocupación de las UCI ya está en un 90%, por lo que piden más responsabilidad social.

“Cada uno entregará lo mejor de nosotros, pero queremos pedirle a la comunidad la disciplina social y el acatamiento estricto de las normas de autocuidado”, puntualiza Carlos Valdivieso, presidente de Colegio Médico de Antioquia.

Desde que comenzó la pandemia, 7 médicos han perdido la batalla contra el COVID-19 en el departamento.