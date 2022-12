Oficina de pasaportes se trasladará a los municipios de La Ceja y Santuario

La oficina de pasaportes de Antioquia, cuya oficina está ubicada en La Alpujarra, anunció que comenzará una serie de traslados por días a diferentes municipios para que sus habitantes puedan expedir este documento.

Así lo anunció el director de la Oficina de Pasaportes de Antioquia, Héctor Monsalve, quien añadió que lo único que se necesita es acceso a internet y una sede de cualquiera de los bancos donde se realiza la consignación.

“En Caucasia ya se realizó este proceso; allí fueron entregados 130 pasaportes. El próximo será en la Ceja el 28 y 29 de abril, posteriormente entre el 19 y 20 de mayo se tiene programado para el Santuario, con el acompañamiento del Municipio y la Cámara de Comercio”, expresó el funcionario.

De esta forma, Monsalve expresó que se logrará descongestionar la oficina de Medellín y que los usuarios no se tengan que trasladar a esta ciudad.

Por otro lado, recordó el director, los usuarios deben pagar el costo del documento mediante dos consignaciones, una en Banco Agrario o Sudameris, sí es para la Cancillería, y el pago para la Gobernación de Antioquia, en el Banco de Occidente o Banco de Bogotá del Grupo Aval.

En la actualidad se están otorgando 750 citas diarias, pero en pro de mejorar el servicio se van a aumentar 50 más, es decir 800 citas diarias incluyendo el día sábado.

La plataforma para asignar las citas se habilita el sábado a las 7:00 a.m. para asignar las citas de lunes, martes y miércoles y el miércoles a las 6:00 a.m., para asignar las citas de jueves, viernes y sábados.