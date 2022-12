Ofrecen $20 millones de recompensa por asesino de menor en La Estrella

A las 9 de la noche del miércoles, el alcalde de La Estrella (Antioquia), Jhonny Alexander García Yepes, recibió por voz de un alto oficial de la Policía la noticia más dolorosa de los 63 días que lleva al frente de su municipio: un niño de 11 años había sido asesinado.

El cadáver del estudiante de sexto de bachillerato, según indicaron algunos de sus familiares, fue hallado en un paraje desolado de la vereda La saladita, en el corregimiento Pueblo Viejo, con signos de tortura.

Fue decapitado, los dedos de sus manos fueron cercenados y tenía lesiones en la columna. Sin embargo, la causa de la muerte es investigada por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

A pesar de que a comienzo de semana se realizó en La Estrella un Consejo de Seguridad para afinar detalles sobre el toque de queda que restringe la movilidad para menores de edad, debido a la preocupante situación de tráfico y consumo de drogas que afecta a los adolescentes de la localidad, fue por medio de una llamada telefónica que se alertó al alcalde del trágico fin del menor que llevaba siete días desparecido.

“Apenas ayer (miércoles) nos enteramos que había un menor desparecido. En la Fiscalía se había propuesto el mecanismo de búsqueda urgente y nosotros no teníamos información. En la Personería habían dado (recibido) alguna información”, aseguró el mandatario de esa localidad de 54 mil habitantes.

La búsqueda del pequeño comenzó el 23 de febrero, cuando sus familiares se percataron de que había desaparecido después de haber sostenido una charla por medio de la red social Facebook.

“Recibía llamaditas de personas más adultas que él, para que se encontraran. Ahí está (en los mensajes de la red social) todo lo que el niño conversó con ellos. Le hicieron llamadas a la casa y (luego) fue a encontrarse con él (sospechoso de su muerte)”, dijo uno de los allegados al niño, cuya identidad se protege por exigencia de la Ley del menor.

Durante siete días la mamá del niño, un tío y sus abuelos maternos, con quienes el pequeño vivía hace 15 días, estuvieron sumergidos en un mar de incertidumbres.

Regaron el rumor sobre su desaparición en los alrededores del parque principal del pueblo, publicaron mensajes en algunos medios de comunicación, y buscaron a las autoridades para que les ayudaran a ubicarlo.

Pero solo el miércoles en horas de la noche recibieron información del niño, que dedicaba parte de sus ratos libres a estudiar inglés.

“Una parejita estaba por allá, les avisaron a algunos niños del barrio, amiguitos de él, y ellos informaron”, contó el familiar.

La persona encargada de identificarlo, con acompañamiento de las autoridades, fue el tío.

Ocurrió cerca de las siete de la noche. Dos horas después le avisaron al alcalde, aseguró el funcionario.

Había buscado ayuda

Según denunció el familiar cercano del pequeño, él y su mamá habían buscado ayuda de las autoridades para que fuera tratado porque se había iniciado en el consumo de drogas.

“El niño salía (a la calle) y los más grandes le decían que probara, que probara. Él llegaba con de a poquitos (de marihuana). Lo regañamos y la mamá le dio su pelita (golpes) para reprenderlo. Él empezó muy rebelde”, anotó el allegado.

Y explicó que la mamá “estuvo pidiendo auxilio en la comisaría de familia, para que la apoyaran con el niño, para ponerlo en un tratamiento. Ella es desempleada, quería llevarlo a un internado”.

Pero esto no sucedió.

“(No recibió ayuda) en ningún lado. Ni en Itagüí ni en La Estrella. Queríamos llevarlo a una parte donde tener el niño resguardado, para quitarle esas malas amistades. La mamá estaba pidiendo auxilio, para que la orientaran”.

Fuentes no oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informaron que están indagando esta información, para saber por qué no actuaron y si era su responsabilidad, o de una comisaria de familia.

Por ahora, las autoridades investigan cuáles fueron los móviles del crimen, que para los allegados al niño aún es un misterio.

“Nunca habíamos recibido una amenaza contra el niño. Él mantenía jugando con los amiguitos en la cancha (de fútbol) y consiguió muchos amigos por Facebook. Quién sabe que lo pusieron a hacer, no les cumplió y vea”, dijo el familiar de la víctima.

Y el coronel José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que van “a continuar con las pesquisas en el sitio donde se encontró el cadáver del niño”.

Ese lugar, explicó el alcalde, es un paraje desolado cercano a algunas fincas.

¿Qué situación de seguridad que vive su municipio?

En un Consejo de Seguridad que se realizó en horas de la mañana del jueves en La Estrella, el alcalde pidió que se extremen las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los menores de edad.

También, solicitó a los investigadores judiciales que se verifique si en algunas de las fincas del sector donde fue encontrado el cuerpo del menor hay cámaras de seguridad, pues cuatro que la gobernación de Antioquia tiene planeadas instalar no han sido entregadas.

Además, anunció 20 millones de pesos como recompensa para quien dé información sobre los autores del crimen.

El mandatario, además, manifestó su preocupación por un posible incremento en el consumo de drogas entre algunos adolescentes de La Estrella.

“Hay mucha preocupación con los menos de edad, por el alto consumo de alucinógenos, por cómo utilizan a los menores para transportar la droga y por la venta. Hemos recibido información por parte de algunas instituciones educativas sobre esto”, denunció.

Y el alcalde García Yepes recordó que en su municipio rige la restricción de toque de queda para menores de edad.