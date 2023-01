Ofrecen recompensa de $50 millones para dar con responsables del crimen contra Marlon Cuesta

El presidente, Iván Duque, también se refirió a este hecho y advirtió que avanza en la propuesta de cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños.

Tras el hallazgo sin vida del pequeño Marlon Andrés Cuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos, pero esta vez será para dar con los responsables del crimen.

Hace cuatro días el mandatario había elevado la cifra , que inicialmente fue de 10 millones, para encontrar con vida al pequeño de seis años.

Sin embargo, después de ser hallado sin vida en Villa Hermosa, comuna 8 de la capital antioqueña, las autoridades informaron que el dinero se destinará para dar con los autores del atroz crimen.

“Aunque esto no le devuelva la vida a Marlon se tiene que hacer justicia y vamos a hacer justicia. Lo que le he pedido a la comunidad es que dé la información, el que haya visto algo que por favor lo diga”, precisó el mandatario.

El presidente, Iván Duque, fue notificado del homicidio del menor cuando realizaba su discurso de clausura en la Asamblea de la Andi, que se celebró en Medellín.

“Rechazo nuevamente estos hechos de violencia contra los niños de nuestro país, ya no más, ya basta. Vamos a avanzar en la propuesta de cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños y también vamos a avanzar en hacer imprescriptibles esos delitos, para que los criminales nunca se puedan esconder y tengamos la capacidad de llegar por ellos en cualquier momento y en cualquier lugar”, advirtió el dirigente.

El jefe de Estado también envió un mensaje a la familia de Marlon Andrés :

“Quiero expresarle a la familia mi más sincero sentimiento de solidaridad en este momento tan duro, pero estos criminales la van a pagar”.