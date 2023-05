Ofrecen recompensa por responsables de muertes en riña entre hinchas de Nacional y Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no se quedaron callados en sus redes sociales frente a una situación violenta entre hinchas que empañó en la madrugada de este domingo la fiesta del más reciente clásico paisa.

“No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio, sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La Fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la policía judicial y una recompensa de hasta 200 millones por información”, trinó Daniel Quintero.

Aunque en el Atanasio Girardot el clásico paisa, entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, fue ejemplo de buen comportamiento, algunos hinchas en el sector de la 70 de la capital antioqueña, protagonizaron una batalla campal.

“Esto es algo muy grave frente a la manera como se asesinan, por eso le pedimos a las autoridades una estrategia para evitar los asesinatos entre hinchas”, aseveró Carlos Arcila, defensor de derechos humanos.

Anderson Jaramillo, de 34 años, y Alejandro Gallego, de 25, perdieron la vida en la madrugada. Además, 14 personas resultaron heridas y se están recuperando en centros asistenciales.

"Absuro que después de un espectáculo tranquilo en la cancha, en las tribunas y en toda la región durante la noche, se haya visto empañado por la dolorosa muerte de dos hinchas esta madrugada. Solidaridad con familiares de Anderson Jaramillo (34 años) y Alejandro Gallego (25 años)", expresó Aníbal Gaviria.

“Eso demuestra que no solamente se debe garantizar la seguridad adentro del estadio y alrededor, sino darle seguimiento mientras se va retirando la gente del estadio cuando terminan los partidos. Aquí hay un error en la estrategia de seguridad”, indicó Fernando Quijano, experto en seguridad.

La Alcaldía de Medellín ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para dar con los responsables de estos hechos violentos entre barristas.

¿Qué sucedió luego del clásico paisa?

Lo que fue una fiesta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por el clásico antioqueño, entre el DIM y Atlético Nacional, se vio empañado por un hecho de intolerancia que dejó 2 personas muertas y 14 heridas.

Luego de disputarse el partido, en el que se impuso Atlético Nacional 3-1, en la madrugada de este domingo se presentó una riña en un bar de la capital de departamento de Antioquia.

Todo parece indicar que unos hinchas de Atlético Nacional estaban celebrando el triunfo de su equipo cuando fueron increpados por seguidores del Medellín, generando una riña. En el hecho dos hombres fallecieron producto de heridas ocasionadas con arma cortopuzante y objetos contundentes.

Además de los dos hombres fallecidos, la riña, que habría ocurrido a la una de la mañana, dejó también un saldo de 14 heridos, que fueron traslados a un centro asistencial.