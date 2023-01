¡Ojo! Cambia el pico y placa en el Valle de Aburrá para prevenir mala calidad del aire

La medida, que fue dada a conocer este lunes por el Área Metropolitana, aplicará a partir del 30 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de noviembre.

La máxima autoridad ambiental en el Valle de Aburrá declaró el estado de prevención por calidad del aire en el territorio metropolitano debido a la entrada de la segunda temporada de lluvias en el país.

Publicidad

Por esa razón, se decretaron algunas medidas que abarcan a la industria y el sector de la movilidad en los 10 municipios del área metropolitana.

Así las cosas el pico y placa tendrá cambios entre el 30 de septiembre que se extenderán hasta el 1 de noviembre, además, la medida incluye restricciones para los días sábado.

Publicidad

“Con nuestro Sistema de Alerta Temprana tenemos unas semanas donde es posible que se dé una concentración de contaminantes, que es básicamente las tres primeras semanas de octubre. No es que en este momento haya situaciones adversas en cuanto a calidad del aire”, explicó María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana.

Pico y placa ambiental para carros particulares:

El pico y placa de lunes a viernes será en el horario habitual: en la mañana de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. y aplica en cuatro dígitos, en placas finalizadas en:

Publicidad

Lunes: 2, 3, 4 y 5.

Martes: 6, 7, 8 y 9.

Miércoles: 0, 1, 2 y 3.

Jueves: 4, 5, 6 y 7.

Publicidad

Viernes: 8, 9, 0 y 1.

Los sábados será en la mañana de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en cuatro dígitos, dos días para número pares y dos días para números impares de la siguiente manera:

Publicidad

Sábados 5 y 19 de octubre (pares): 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábados 12 y 26 (impares): 1, 3, 5, 7 y 9.

Pico y placa ambiental para motos de 2 y 4 tiempos:

Será en el horario habitual: en la mañana de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. y aplica en dos dígitos, en placas que inicien en:

Lunes: 2 y 3.

Publicidad

Martes: 4 y 5.

Miércoles: 6 y 7.

Publicidad

Jueves: 8 y 9.

Viernes: 0 y 1.

Los sábados será en la mañana de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en dos dígitos, dos días para número pares y dos días para números impares:

Sábados 5 y 19 de octubre (pares): 0, 2, 4, 6 y 8.

Publicidad

Sábados 12 y 26 (impares): 1, 3, 5, 7 y 9.

Pico y placa ambiental en camiones y volquetas

Para vehículos de modelos anteriores o iguales a 2009 será en la mañana de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.; en modelos de 2010 en delante será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en placas terminadas en:

Publicidad

Lunes: 2, 3, 4 y 5.

Martes: 6, 7, 8 y 9.

Miércoles: 0, 1, 2 y 3.

Jueves: 4, 5, 6 y 7.

Publicidad

Viernes: 8, 9, 0 y 1.

Los sábados será de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00 p.m. para modelos iguales o anteriores a 2009 y en modelos de 2010 en adelante será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Publicidad

Sábados 5 y 19 de octubre (pares): 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábados 12 y 26 (impares): 1, 3, 5, 7 y 9.

Medida para la industria:

Las empresas no podrán realizar mantenimiento preventivo, se intensificarán los controles a fuentes fijas para suspender a las que no cumplan y se implementarán acciones para movilidad empresarial sostenible como horarios flexibles, teletrabajo y compartir automotor.